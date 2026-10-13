Показано применение украинского НРТК с комплексом разминирования В бытность министром обороны Украины Федоров большое значение уделял развитию применения различных роботизированных платформ морского и наземного типов наряду с БПЛА для решения широкого спектра логистических, разведывательных и боевых задач.