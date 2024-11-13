Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США

Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп предложил на пост руководителя министерства юстиции США и генерального прокурора кандидатуру конгрессмена Мэтта Гетца 13 ноября, говорится в распространенном Трампом заявлении.
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