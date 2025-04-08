Политика как он...
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Политика как она есть

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Умер один из раненных при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский

Умер один из раненных при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский

Один из сотрудников патрульно-постовой службы, получивший ножевые ранения в результате нападения накануне вечером на пост ДПС в Чечне, скончался, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

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