Умер один из раненных при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский

Один из сотрудников патрульно-постовой службы, получивший ножевые ранения в результате нападения накануне вечером на пост ДПС в Чечне, скончался, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
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