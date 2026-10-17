Поездка Зеленского в Лондон с Шефиром стала сигналом о полном подчинении Украины британским интересам? Партии-сателлиты во главе с Арахамией создаются, чтобы лишить украинцев реального выбора? Преследование мэров Кличко и Труханова — это зачистка политического поля перед «выборами без выбора»? Безнаказанность радикалов и избирательное правосудие стали нормой украинской политики? Евгений Мураев, ук… Читать далее: https://govorit.
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