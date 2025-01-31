Renault и Volvo показали семейство электрических фургонов Flexis[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Совместное предприятие Flexis создано в прошлом году автопроизводителями Renault Group (45% акций) и Volvo Group (45%), а также французской транспортной компанией CMA CGM (10%).
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