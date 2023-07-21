Светлов о фаворитах Запада в КХЛ: «Большая двойка в лице ЦСКА и СКА может превратиться в четверку – за счет прогресса «Динамо» и «Локомотива»

– У «Динамо» летом – лучшая селекция на Западе? – На мой взгляд, в Западной конференции большой шаг вперед сделали, скажем так, фавориты второго плана – «Динамо» и «Локомотив».
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