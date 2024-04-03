Шойгу заявил министру обороны Франции об украинском следе в теракте

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в телефонном разговоре со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню сообщил, что у РФ есть данные об украинском следе в организации теракта в "Крокус Сити Холле".
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