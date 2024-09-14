Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пятница, 13. Сегодня ночью «Искандеры» и «Герани» лютовали по всей Украине

Пятница, 13. Сегодня ночью «Искандеры» и «Герани» лютовали по всей Украине

Серия мощных ударов, нанесенных сегодня ночью ВС России по Украине, уничтожила военные объекты ВСУ в Одесской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
браво ! браво!ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11 час.
Надежда Петракова
👍🤝💞🔥
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7 час.
Alex Nемо
&quot;А ведь пятница, 13-е только начинается...&quot; По некоторым данным сегодня утром в субботу проводилось экстренное заседание двухпалатной комиссии Конгресса, то есть уведомление было разослано вчера с пометкой срочно, важно, присутствие обязательно! Заседание срочное и велось в закрытом режиме. Почему это интересно? Вообще-то американские политики в субботу и воскресенье не заседают, тем более в составе двухпалатной комиссии. Последний раз после подобного заседания была отправлена в отставку мадам Нуланд со всей её командой. Интересно из под кого вышибут кресла в этот раз.
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4 час.

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