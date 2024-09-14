Пятница, 13. Сегодня ночью «Искандеры» и «Герани» лютовали по всей Украине

Alex Nемо

"А ведь пятница, 13-е только начинается..." По некоторым данным сегодня утром в субботу проводилось экстренное заседание двухпалатной комиссии Конгресса, то есть уведомление было разослано вчера с пометкой срочно, важно, присутствие обязательно! Заседание срочное и велось в закрытом режиме. Почему это интересно? Вообще-то американские политики в субботу и воскресенье не заседают, тем более в составе двухпалатной комиссии. Последний раз после подобного заседания была отправлена в отставку мадам Нуланд со всей её командой. Интересно из под кого вышибут кресла в этот раз.