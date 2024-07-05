«Я живой, но у меня склеились глаза»: в Омске напали на рэпера Кишлака, обрызгали его из перцового баллончика и сорвали концерт.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Я живой, но у меня склеились глаза»: в Омске напали на рэпера Кишлака, обрызгали его из перцового баллончика и сорвали концерт.