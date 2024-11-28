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Закон и Порядок

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«Лучшая рыба – это колбаса». Советский плакат на тему старой шуточки

«Лучшая рыба – это колбаса». Советский плакат на тему старой шуточки

Думал, что пассаж про то, что «лучшая рыба – это колбаса» - это такая советская шуточка из тех времен, когда в магазинах «Океан» было полно всякой камбалы и минтая, а вот с колбасой в стране была напряженка.

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