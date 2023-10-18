Битва саундтреков состоится в Краснодаре

Битва саундтреков состоится в КраснодареВ Краснодаре состоится симфоническое шоу, на котором можно будет услышать музыку из любимых фильмов в красивом живом исполнении и познакомиться с разными музыкальными стилями.
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