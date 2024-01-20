Ученые разработали беспроводную технологию передачи данных, которая в 100 раз быстрее Wi-Fi

Ученые разработали новую технологию передачи данных в световом диапазоне. По мнению авторов, она в будущем сможет вытеснить Wi-Fi, так как обладает рядом преимуществ, например, может работать в 100 раз быстрее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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