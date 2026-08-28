"No Longer Negative": BLS Annual Benchmark Revision Will Revise Payrolls Higher For First Time Since 2022 On Friday at 10am ET (at the same time as Chairman Warsh’s Jackson Hole remarks), the Bureau of Labor Statistics (BLS) will publish its preliminary estimate of the benchmark revision to the level of nonfarm payrolls for March 2026.
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