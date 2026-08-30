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Звезда сериала «Клюквенный щербет» актриса Сыла Тюркоглу вышла замуж

Звезда сериала «Клюквенный щербет» актриса Сыла Тюркоглу вышла замуж

Турецкая актриса Сыла Тюркоглу, которая прославилась благодаря роли Доа в нашумевшем сериале «Клюквенный щербет», вышла замуж.

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