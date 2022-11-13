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Фото онкобольной Лаймы Вайкуле в спортивных штанах появилось в Сети

Фото онкобольной Лаймы Вайкуле в спортивных штанах появилось в Сети

Global Look Press | Grigirii Goryachev/Russian Look Советская и латвийская эстрадная исполнительница Лайма Вайкуле демонстрирует стойкую борьбу с онкологическим заболеванием, однако новые фото артистки в Сети указывают на ее плачевное состояние.

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