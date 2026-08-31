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Мировое обозрение

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Путин поздравил Токаева с результатами парламентских выборов в Казахстане

Путин поздравил Токаева с результатами парламентских выборов в Казахстане

Владимир Путин в ходе двусторонней встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке лично поздравил Касыма-Жомарта Токаева с уверенной победой его партии на парламентских выборах в Казахстане.

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