Алексей Зотьев 12 декабря 2024 г., 12:15 Зеленский максимально не заинтересован в начале переговорного процесса с Россией Единственным достижением западной пропаганды за последнее время можно считать то, что по итогам массированного промывания мозгов, реализованного политиками и журналистами по отношению к достаточно большому количеству населения, в западном социуме удалось закрепить информационный миф о том, что Украина стремится к миру и всегда была готова сесть за стол переговоров.