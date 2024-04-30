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За рулем

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Дизельные ЗИЛы – вся история в одном видео!

Дизельные ЗИЛы – вся история в одном видео!

«За рулем» как-то подробно рассказывал историю редких дизельных машин Завода имени Лихачева (которые иногда даже «всплывают» в продаже), однако история эта столь занимательна, что вполне уместно поддержать ее хорошим видеороликом.

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