Дизельные ЗИЛы – вся история в одном видео!

«За рулем» как-то подробно рассказывал историю редких дизельных машин Завода имени Лихачева (которые иногда даже «всплывают» в продаже), однако история эта столь занимательна, что вполне уместно поддержать ее хорошим видеороликом.
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