Участник конкурса «Симфония Ямала» Серов: инструменты летели в Салехард в салоне

Как музыканты возят инструменты, были ли знакомы конкурсанты «Симфонии Ямала» раньше и что успели посмотреть в Салехарде? Об этом рассказали участники музыкального состязания, отвечая на вопросы журналистов «Север-Пресса» и «Ямал-Медиа».