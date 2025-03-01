"Живое оружие" против русских готовили десятилетиями: Секрет летних лагерей

идёт война против России, а её власти в летаргии. Как это мерзко

Александр Конкин

Главная беда это не только отсутствие социальных лифтов у, а вернее для, коренного населения России, но и полное отсутствие прямой связи между электоратом, ГД, СФ, Правительством.. Это особенно проявляется когда, Президент поднимает тему которая из проблемы перешла в категорию катастрофа. Окружение ВВП, откровенно ему врёт. Без последствий для себя...