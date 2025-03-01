Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Живое оружие" против русских готовили десятилетиями: Секрет летних лагерей

"Живое оружие" против русских готовили десятилетиями: Секрет летних лагерей

Царьград Коллаж Царьграда Наши геополитические противники используют в противостоянии с Россией самые разные инструменты на всех фронтах.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
идёт война  против России, а  её  власти в летаргии. Как это мерзко
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10 час.
Александр Конкин
Главная беда это не только отсутствие социальных лифтов у, а вернее для, коренного населения России, но и полное отсутствие прямой связи между электоратом, ГД, СФ, Правительством.. Это особенно проявляется когда, Президент поднимает тему которая из проблемы перешла в категорию катастрофа. Окружение ВВП, откровенно ему врёт. Без последствий для себя...
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5 час.
Сергей Алексеев
Сто процентов это одна из основных проблем в России.
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3 час.
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