Чем знаменателен день 12 февраля в истории России Мария ИвановаВ календарном году каждый день отличается уникальными памятными датами и важными событиями, связанными с культурной, политической и общественной жизнью различных государств.
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