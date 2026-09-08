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Frank Media

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Экс-глава брокера «Сбера» Айша Кубезова перешла на работу в ЦБ

Бывший руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Айша Кубезова с 1 сентября 2026 года перешла на работу в Банк России, подтвердили Frank Media в пресс-служба регулятора.

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