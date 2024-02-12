Барри Пинчес шокировал Мерфи, а Милкинс, Робертсон и Уильямс вышли во второй раунд на турнире Welsh Open 2024

Барри Пинчес одержал захватывающую победу над Шоном Мерфи, Роберт Милкинс обыграл Джейми Джонса, Нил Робертсон нанес поражение Джексону Пейджу, Марк Аллен повел трудный поединок против Цао Юпэна, Джон Эстли проиграл Марку Уильямсу, Лиам Грэм уступил Алфи Дэвису, а Лука Бресель впервые за два месяца одержал победу в матче в отборочном раунде на турнире Welsh Open 2024, сообщает WST.