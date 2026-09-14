В Архангельске утром 14 сентября бензин есть на семи из 11 АЗС

По данным на 9:30, на пяти АЗС топлива нет, а ещё на четырех из них ожидают бензовозы в течение дня.В Архангельске утром 14 сентября бензин был в наличии на шести из 11 проверенных АЗС.
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