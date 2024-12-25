Пашинян заявил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ из-за COVID-19

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не будет участвовать в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в связи с результатом теста на коронавирус.
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