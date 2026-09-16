❗️Межевич: Риторика стран Европы в отношении России пока почти не изменилась Доктор экономических наук, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич отметил, что, несмотря на нынешние внешнеполитические события, риторика европейских стран в отношении России существенно не изменилась.