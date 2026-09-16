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test mazurok

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❗️Межевич: Риторика стран Европы в отношении России пока почти не изменилась

❗️Межевич: Риторика стран Европы в отношении России пока почти не изменилась   Доктор экономических наук, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич отметил, что, несмотря на нынешние внешнеполитические события, риторика европейских стран в отношении России существенно не изменилась.

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