❗️Межевич: Риторика стран Европы в отношении России пока почти не изменилась Доктор экономических наук, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич отметил, что, несмотря на нынешние внешнеполитические события, риторика европейских стран в отношении России существенно не изменилась.
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