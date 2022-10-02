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Миранчук посмотрел, как забивает Кварацхелия. Черышев блистает в Серии «В»

Миранчук посмотрел, как забивает Кварацхелия. Черышев блистает в Серии «В»

Национальные чемпионаты. ИТАЛИЯ. 8-й тур «Наполи» на своём поле обырал «Торино» со счётом 3:1. Один из трёх голов неаполитанцев на стадионе «Диего Армандо Марадона» забил бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия.

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