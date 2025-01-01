Путин поручил расширить использование искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений для расширения использования искусственного интеллекта по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", проходившей в Москве 11 декабря.
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