Житель Иркутского района решил покурить в самолете и получил штраф

На рейсе Москва — Иркутск 27-летний житель деревни Куда был задержан за курение в туалете самолета. Запах табака привлёк внимание бортпроводников, которые уведомили пилота, а тот сообщил диспетчерской службе о необходимости помощи полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии