В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе открылась выставка, посвященная подвигу блокадных медиков

Эта выставка, подготовленная совместно с Центральным государственным архивом научно-технической документации Санкт-Петербурга, станет первым шагом к созданию в институте ведомственного музея Экспозиция «Неизвестный подвиг.
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