Новый «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в начале недели

Обновленная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в начале предстоящей недели, пишет ТАСС со ссылкой на главу Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.
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