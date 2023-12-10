Новый «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в начале недели

Обновленная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в начале предстоящей недели, пишет ТАСС со ссылкой на главу Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.