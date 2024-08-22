Возвращение Кайла Крейна в Dying Light: The Beast удивило даже актера, подарившего пер...

Возвращение Кайла Крейна в Dying Light: The Beast удивило даже актера, подарившего персонажу свой голосГлавный сюрприз утек еще до начала Gamescom, но даже несмотря на это, анонс Dying Light: The Beast стал одним из самых ярких моментов всего Opening Night Live.
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