Волонтерам удалось вывезти из Мариуполя свыше 200 брошенных котов

Руководитель организации «Кошкин дом. Донецк» Евгения Михайлова в интервью ТАСС рассказала о том, что свыше 200 оставшихся без хозяев котов были вывезены волонтерами из Мариуполя, где в настоящее время ведутся бои с украинскими формированиями.