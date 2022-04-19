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Волонтерам удалось вывезти из Мариуполя свыше 200 брошенных котов

Волонтерам удалось вывезти из Мариуполя свыше 200 брошенных котов

Руководитель организации «Кошкин дом. Донецк» Евгения Михайлова в интервью ТАСС рассказала о том, что свыше 200 оставшихся без хозяев котов были вывезены волонтерами из Мариуполя, где в настоящее время ведутся бои с украинскими формированиями.

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