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Царьград

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В Нижнем Новгороде ПАЗ врезался в ЛиАЗ: трое в больнице

В Нижнем Новгороде ПАЗ врезался в ЛиАЗ: трое в больнице

В Нижнем Новгороде 4 октября рейсовый автобус «ПАЗ» врезался в «ЛиАЗ», стоявший на остановке на улице Бурнаковской, в результате чего травмы получили три пассажира.

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