Диана Панченко: Власть ворует, украинцы воюют: Кто виноват и что делать?

В Украине сегодня ищут виновных. Почему все не так, как нам обещали. Почему все вокруг «козлы»? Но, может, это не все вокруг «редиски», а Украина ни с кем не может выстроить нормальные отношения, а теперь виноваты все, кроме нас? Друзья, мы меняем людей, которые УЖЕ наворовали десятки миллиардов, на людей, которые тоже УЖЕ наворовали десятки миллиардов.
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