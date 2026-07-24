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Игорь Брынцалов подал документы для выдвижения в Мособлдуму

Игорь Брынцалов подал документы для выдвижения в Мособлдуму

Спикер областного парламента Игорь Брынцалов подал документы в окружную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в депутаты Мособлдумы по Реутовскому одномандатному избирательному округу № 19, который объединяет Балашиху и Реутов.

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