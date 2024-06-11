Как не упасть с верхней полки в поезде?

Пассажиры поездов по-разному относятся к верхним полкам вагонов. Кто-то выбирает их, чтобы забраться повыше, чувствовать себя более уединенно и к тому же немного сэкономить (места на верхних полках часто стоят дешевле, чем на нижних в этих же вагонах).
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