Как не упасть с верхней полки в поезде?

​Пассажиры поездов по-разному относятся к верхним полкам вагонов. Кто-то выбирает их, чтобы забраться повыше, чувствовать себя более уединенно и к тому же немного сэкономить (места на верхних полках часто стоят дешевле, чем на нижних в этих же вагонах).