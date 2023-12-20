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Бельгийский производитель пива продаст турецкой компании свою долю в России

Бельгийский производитель пива продаст турецкой компании свою долю в России

Один из крупнейших игроков на пивном рынке Бельгии перейдет под турецкое руководство. Сейчас в России работает совместное предприятие AB InBev Efes BV, после завершения сделки единственным владельцем станет компания Anadolu Efes.

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