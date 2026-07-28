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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА близок к трансферу лучшего бомбардира «Гезтепе» Жуана за 15 млн евро. Форвард подпишет контракт по схеме «4+1» (Иван Карпов)

ЦСКА близок к подписанию  Жуана Силвы . Московский клуб почти согласовал с «Гезтепе» трансфер 24-летнего нападающего за 15 миллионов евро – предполагается, что эту сумму армейцы будут выплачивать частями в течение трех лет, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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