Белый дом сообщил о выделении США более $1,5 млрд для нужд Украины

Вице-президент США Камала Харрис на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая, на саммите по мирному урегулированию конфликта в Швейцарии объявила о выделении помощи Киеву на $1,5 млрд.