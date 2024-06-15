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Белый дом сообщил о выделении США более $1,5 млрд для нужд Украины

Белый дом сообщил о выделении США более $1,5 млрд для нужд Украины

Вице-президент США Камала Харрис на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая, на саммите по мирному урегулированию конфликта в Швейцарии объявила о выделении помощи Киеву на $1,5 млрд.

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