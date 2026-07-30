Red Cross Declares National Blood Crisis As Type-O Supply Falls Below One-Day Inventory The American Red Cross declared a national blood crisis Monday, warning that its supply of type O positive blood has fallen below a one-day national inventory and that summer donations are running at their lowest level in four years.
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