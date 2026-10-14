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Игорь Крутой недоволен бойфрендом дочки в США: «Он мне не по душе»

Игорь Крутой недоволен бойфрендом дочки в США: «Он мне не по душе»

Маэстро честно признался, что хотел бы чего-то лучшего для 23-летней Александры. Игорь Крутой сообщил, что ему не нравится ухажер дочери пресс-служба НТВИгорь Крутой редко говорит о личной жизни младшей дочери, но на этот раз был предельно откровенен.

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