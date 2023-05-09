"Страшный сон" русских немцев: Почему они сбежали из Германии и отказываются возвращаться

Царьград ФОТО: PETROV SERGEY/GLOBALLOOKPRESS В 1990-е-2000-е годы Россию покинуло немало потомков поволжских немцев, решивших вернуться на историческую родину, которая к тому же в эпоху развала СССР и постсоветской разрухи казалась настоящим "раем на земле".
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