Песков: прямая линия с Путиным в этом году вновь состоится

Пресс-секретарь президента РФ назвал такой формат востребованным Кремль планирует вновь провести в этом году прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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