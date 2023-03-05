Ромен Грожан завоевал поул на этапе IndyCar в Сент-Питерсберге

Ромен Грожан завоевал поул на этапе IndyCar в Сент-ПитерсбергеIndyCarБывший гонщик Формулы 1 Ромен Грожан выиграл квалификацию первого этапа американской серии IndyCar, который проходит в первые выходные марта на городской трассе в Сент-Питерсберге.