Врачи назвали уникальные свойства черешни

Они помогает предотвратить инфаркт и снизить риск развития рака Согласно последним исследованиям, регулярное употребление черешни может значительно снизить риск развития онкологических заболеваний и болезней сердца, сообщает «Царьград».
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