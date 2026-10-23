О крепком здоровье можно судить не только по анализам, но и по простым бытовым действиям. Врач общей практики Дональд Грант вместе с медсестрой Келли Фишер составили список из семи повседневных маркеров, которые помогают оценить состояние организма без похода в клинику.
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