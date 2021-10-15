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В Канаде объявят о составе нового правительства 25 октября

В Канаде объявят о составе нового правительства 25 октября

Состав нового правительства Канады будет обнародован 25 октября. Об этом 14 октября передал телеканал CBC со ссылкой на свои источники.

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