Врач предупредил о серьезной опасности курения вейпов

Иммунолог Крючков: Курение вейпов может провоцировать быстрое поражение легких Курение вейпов может провоцировать быстрое поражение легких, предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
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