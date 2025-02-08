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Еще пять «Игрушек Кима». Интересная военная техника из КНДР, часть 2 22,9 тыс прочтений 29 ноября 2024

Еще пять «Игрушек Кима». Интересная военная техника из КНДР, часть 2 22,9 тыс прочтений 29 ноября 2024

Продолжаю экскурс в северокорейский ВПК. В этой части я собрал для вас пять интересных и разнообразных образцов военной техники: от РСЗО с фантастической заявленной дальностью до мобильного комплекса с баллистической ракетой.

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